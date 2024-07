Bimbi dell’asilo in costume sardo  

Tutti rigorosamente col costume sardo. Per i piccoli dell’asilo nido “Mara bimbi” è stata una mattinata a dir poco straordinaria sotto gli occhi compiaciuti di docenti e familiari. Nella Maracalagonis dove il costume tradizionale fa parte della storia e delle tradizioni, i piccolissimi alunni dell’asilo “Mara bimbi” sono stati protagonisti in assoluto di un progetto ideato dalla loro docente, la maestra Veronica Ghironi che ha fatto anche esibire i suoi alunni semidivezzi in pezzi del folclore locale.

Una bella soddisfazione anche per l’insegnante Veronica, che respira fin da bambina il valore della tradizione marese degli abiti e dei gioielli. Ha imparato dalla nonna Lillina, poi dalla mamma Maria Bonaria e infine nella Pro Loco. Il coinvolgimento dei “suoi” bambini in questa esperienza è stato davvero tutto naturale.

Alcuni giorni fa, una ragazzina di appena 13 anni, Michela Lallai, ha sostenuto l'esame di licenza media vestita col costume tipico di Maracalagonis. Ne hanno parlato tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA