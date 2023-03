Bimbi della materna a lezione da quelli delle elementari 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria può non essere facile. Per renderlo più sereno, alla scuola paritaria “Monumento ai Caduti” è in corso da febbraio e fino ad aprile, il progetto “Continuità”, che mira a rafforzare conoscenze e competenze del piccolo alunno e far socializzare i bimbi dei due gradi.

«La nostra scuola attua da sempre questo progetto», spiega maestra Roberta Lianas, referente delle attività di quest’anno. «Un lavoro che rispecchia il carisma salesiano. Gestisco la quinta primaria, capofila e guida dei più piccoli, ma alla stesura del progetto e al lavoro in corso partecipa un team docenti dei due gradi». La coordinatrice della scuola, suor Silvia Argiolas, dice che il primo punto del manifesto della scuola salesiana è: "A scuola per essere felici". «Il progetto è un apporto importante nella costruzione di un ambiente educativo nel quale i bimbi stiano bene».

Anche i genitori sono coinvolti nell’iniziativa, che si avvale del racconto “La storia del leone che non sapeva scrivere”. Tramite questo libricino, la scuola mira a far acquisire ai piccoli la consapevolezza delle proprie capacità e renderli in grado di interagire con gli altri, approfondendo i temi dell’amicizia, della diversità e dell’integrazione. Alla fine del progetto, dovranno disegnare ciò che più li ha colpiti del racconto. Gli alunni della quinta primaria li stanno ospitando in classe e li guidano in un “tour” della scuola, aiutandoli, con l’uso di materiali di recupero, nell’attività di scrittura.

