Bimbi cineasti premiati dalla giuria 

In seconda elementare già piccoli cineasti. Sono i bambini della classe II sezione B dell’istituto comprensivo Rodari di Sestu con sede in via Dante, che si sono aggiudicati un premio per aver realizzato un cortometraggio.

La classe ha infatti partecipato al progetto Future Cine Lab, organizzato dall’Aps Academia Terra, patrocinato dalla Naba, (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano e con partner l'associazione culturale Tina Modotti, l'associazione Eya Factory, e il Greenwich d'essai Cinema. Sotto la guida di esperti, gli alunni di diverse scuole primarie e secondarie hanno imparato la tecnica di animazione “stop motion”, cioè a muovere personaggi e scenografie che appaiono nel film, un fotogramma alla volta; e poi hanno interpretato le voci dei personaggi. La II B ha dimostrato di eccellere in questo lavoro e si è guadagnata il premio della giuria, in una cerimonia che si è svolta all’Exma di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA