Bimbi, anziani e Forestas uniti per il bene del pianeta 

Per la Giornata mondiale della terra, la scuola dell’infanzia Santa Maria di Guspini ha organizzato una giornata ecologica in collaborazione con l’Auser, Forestas e il Comune. I bambini hanno messo a dimora circa 50 piante nel terreno pubblico comunale fra via Palermo e via Carbonia. «Gli alberi potranno ospitare uccellini, farfalle, api e daranno ossigeno al nostro pianeta» ha detto la promotrice Selena Dessì coordinatrice della scuola parificata.

Alcuni soci dell’Auser hanno coadiuvato la giornata sul posto, dove erano presenti genitori e tanti curiosi. «È una bella iniziativa che promuove buone prassi – continua Selena Dessì – e insegna a rispettare l’ambiente e a prenderci cura della nostra casa comune». Sara Vinci, una delle mamme, dice: «Queste iniziative sono molto importanti per insegnare alle nuove generazioni il valore della natura». Sara Casula aggiunge: «L’iniziativa è degna di lode. Insegna ai bambini ad apprezzare la natura e dunque ad averne cura». Presente anche l’assessore all’Ambiente Marcello Serru: «Queste iniziative sono importanti per la sensibilizzazione dei bambini e della comunità tutta verso le tematiche ambientali. Ringraziamo anche Forestas e gli altri enti per la collaborazione». Conclude Dessì: «Nel pomeriggio le famiglie hanno organizzato un laboratorio di riciclo della carta, che verrà poi riutilizzata dai bambini della scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA