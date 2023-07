Bimbi annegati, un indagato  

Foggia. C’è un indagato nell’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia per la morte dei due fratellini di sette e sei anni deceduti nel vascone irriguo a pochi metri dal podere in cui vivevano con la famiglia tra Manfredonia e Zapponeta, nel foggiano. Il proprietario dell’azienda agricola è accusato - spiegano dalla Procura - di omessa custodia e vigilanza dei luoghi di accesso allo specchio d’acqua. In sostanza, è la tesi del pm, non avrebbe vigilato sullo stato della recinzione del vascone. Intorno al bacino artificiale, la recinzione è bucata in un punto. Proprio dal quel foro, stando alla ricostruzione, potrebbero essere passati i due fratellini per fare il bagno nel vascone. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia. E ieri pomeriggio si sono svolti i funerali dei due piccoli nella Cattedrale di Manfredonia, dove è stato indetto il lutto cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA