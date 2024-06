Bimbi allontanati dall’asilo di Olbia, due nuovi esposti 

Il primo caso di presunta discriminazione è già al centro di un’indagine amministrativa avviata dall’Ufficio regionale scolastico, ma adesso altre due coppie sostengono di avere subito l’allontanamento di un figlio in tenerissima età da un asilo di Olbia. Le segnalazione al direttore dell’Ufficio scolastico sardo, Francesco Feliziani, sono salite a tre. La storia è sempre la stessa, se il piccolo è troppo indisciplinato o ha problemi comportamentali per quella scuola dell’infanzia segnalata anche al Comune di Olbia, non può restare in classe. A meno che la famiglia non provveda, di tasca sua, a pagare un educatore. Il caso dell’asilo olbiese adesso si è ulteriormente aggravato e ampliato, con almeno due nuovi casi. Tutto nasce dalla prima segnalazione fatta dall'avvocata Oriana Erittu che ha descritto all’Ufficio scolastico regionale la vicenda di un bambino di quattro anni che, ai primi di maggio, è stato “allontanato” dall’asilo per i suoi comportamenti “poco adeguati” e l’aggressività nei confronti dei piccoli compagni di scuola. Dopo la denuncia dell’avvocata Erittu, è iniziato il tam tam delle famiglie sui social e sono arrivate altre due storie che sono all’attenzione degli organismi di vigilanza scolastici.

Retta restituita

I fatti sono avvenuti nell’arco di un anno e mezzo e le famiglie chiedono la massima riservatezza a tutela dei loro bambini e degli altri genitori coinvolti. Un alunno, iscritto regolarmente alla scuola dell'infanzia paritaria di Olbia, dopo pochi giorni di frequenza inizia ad avere dei problemi. Il piccolo ha difficoltà oggettive a interagire con compagni ed educatrici. La soluzione, stando alla ricostruzione dei genitori, è rapida e secca. Vengono invitati a lasciare la scuola perché evidentemente c'è un problema che deve essere valutato da uno specialista. La famiglia, profondamente colpita e turbata da quanto avvenuto, non batte ciglio e, sempre stando alla segnalazione presentata, accetta la restituzione della retta versata e si rivolge ad un’altra struttura.

Senza asilo

L’altro caso riguarda una bambina, di poco più di quattro anni. Anche la piccola è molto vivace e ha delle difficoltà oggettive a livello comportamentale. La famiglia viene contattata e il tenore della comunicazione non lascia dubbi di sorta: non è possibile la frequenza della bambina, a meno dell'assunzione di una educatrice “dedicata” a spese dei genitori. Ma ulteriori spese per la famiglia della piccola non sono possibili e la rinuncia all'asilo è automatica. Trovare altre strutture a Olbia è molto difficile, anche in questo caso la retta viene restituita. Nel nuovo esposto presentato all’Ufficio regionale scolastico si chiedono «opportune verifiche presso l’istituto che, a ben vedere, ancora persevera nel contegno discriminatorio e selettivo dei minori in totale dispregio della legge 62 del 2000».

L’Ufficio scolastico

L'asilo è già destinatario di una richiesta “urgente” di spiegazioni da parte del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani. Il dirigente ha chiarito che le scuole paritarie devono uniformarsi alle norme del sistema scolastico nazionale. L’avvocata Maria Grazia Calvisi, legale della scuola, ha escluso qualsiasi comportamento discriminatorio.

