Crescere senza la dipendenza da smartphone e tablet. Da Villacidro nasce l’app per i piccoli dai due ai cinque anni: «Così offriamo uno spazio digitale educativo e accattivante». Carlo Pischedda, papà operaio, ha creato Carli Park, un’applicazione, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, di brevi giochi didattici per bambini, evitando così che restino incollati davanti a contenuti poco controllati e ricchi di pubblicità invasiva. E quando un progetto nasce dall’amore di un genitore la differenza è sostanziale, dietro non c’è solo tecnologia, ma una storia di lavoro e sacrifici, fatta per il puro piacere di farlo.

L’alternativa

Come molti papà, Pischedda si è trovato davanti a un dilemma: lasciare che i suoi figli, Andrea quasi tre anni e Chiara 6, restassero “imbambolati” davanti ai cartoni animati o seguissero qualcosa di più interessante e nello stesso tempo educativo? Ha scelto la seconda strada, dando vita a Carli Park, pubblicata sull’App Store di Apple. «L’idea di realizzare un progetto didattico», racconta papà Carlo, «è nata in un ristorante, dove i tempi di attesa spesso sono eccessivi, i bambini si annoino e diventano irrequieti. E se al posto di intrattenerli con le immagini sul cellulare. piene di pubblicità e abbonamenti, ci fosse qualcosa di educativo?».

La scommessa

Detto fatto. Il percorso non è stato facile, dall’intenzione al prodotto finito sono passati oltre due mesi. «Premetto», chiarisce subito Pischedda, «che non sono un programmatore, Scrivere codice non mi appassiona, invece la tecnologia in generale molto, offre strumenti che permettono di fare tante cose, anche a chi, come me, non è un esperto informatico».

Insegnamento

Il nome viene dal mio soprannome, Carlitos, come il protagonista del gioco digitale, l’orsetto Carli che accompagna i bambini in dieci attività, tra forme e colori, alfabeto, numeri, piccoli operazioni, alla scoperta di 60 animali. Ogni scelta è stata orientata dai miei figli, attenti osservatori durante le prove. La voce dell’orsetto guida il gioco».