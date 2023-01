Bimbi al freddo in attesa della campanella 

Inoltre i genitori hanno anche chiesto che venga chiuso al traffico il tratto vicino all’ingresso durante gli orari di arrivo a scuola, ma per ora non è stato fatto. Sui social gira un video che mostra i piccoli e i genitori in coda sotto la pioggia. C’è chi fa notare che altre scuole hanno previsto un riparo all’esterno, e chi invece ricorda che già tra gli otto e dieci anni molti bambini sono abbastanza responsabili da andare a scuola da soli, e da usare da soli ombrello e impermeabile.

Sotto la pioggia e al freddo. Così sono costretti ad aspettare la campanella i bambini della scuola elementare e dell’infanzia in via Verdi a Sestu. La segnalazione viene da un gruppo di mamme, fattasi più accorata dopo l’ondata di freddo e maltempo, con gli alunni e i genitori rimasti in attesa per diversi minuti sotto il diluvio, in attesa dell’apertura del cancello della scuola.

La protesta

«Chiediamo un po’ di flessibilità, umanità e comprensione», spiega una delle mamme, «la scuola non lascia entrare i bambini fino al suono della campanella, e comunque nemmeno nel cortile c’è un posto dove trovare riparo». Le mamme unite contro il freddo e il gelo hanno una semplice richiesta: «Avere un posto dove ripararci se non è possibile entrare a scuola, per chi arriva un po’ prima dell’inizio delle lezioni. Andrebbe bene nel cortile, ma anche fuori sul marciapiede. Basterebbe anche una tettoia per ripararsi dalla pioggia. Siamo pronte ad una raccolta firme».

La strada

Inoltre i genitori hanno anche chiesto che venga chiuso al traffico il tratto vicino all’ingresso durante gli orari di arrivo a scuola, ma per ora non è stato fatto. Sui social gira un video che mostra i piccoli e i genitori in coda sotto la pioggia. C’è chi fa notare che altre scuole hanno previsto un riparo all’esterno, e chi invece ricorda che già tra gli otto e dieci anni molti bambini sono abbastanza responsabili da andare a scuola da soli, e da usare da soli ombrello e impermeabile.

La scuola

La dirigenza della scuola, comunque, una volta contattata, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in modo ufficiale. «Ci è stato detto che sono troppe le persone che potrebbero entrare in caso di apertura dei cancelli prima dell’orario previsto» spiegano spiegano le rappresentanti dei genitori, «e che la scuola non ha abbastanza personale per poterle tenere d’occhio e assumersene la responsabilità in caso d’incidente. Senza contare che non tutti, tra genitori e fratelli e sorelle, sono studenti della scuola, e quindi non sarebbero autorizzati a entrare. Mentre per quanto riguarda la costruzione di una tettoia, non è stata al momento prevista, e non è probabile che succeda in futuro».

Il Comune

«Capiamo la situazione e comprendiamo la preoccupazione dei genitori», rassicura Roberta Recchia, che al Comune di Sestu ricopre il ruolo di Assessora alle Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo, Pubblica istruzione. «Via Verdi è un’arteria principale che non può essere chiusa al traffico. Si stanno comunque studiando soluzioni valide ed appropriate sia per questo fatto che per il riparo dalla pioggia, all’interno o all’esterno del cortile». Mentre la sindaca Paola Secci, che è stata anche lei interpellata dalle agguerrite genitrici, promette: «Stiamo interloquendo anche con le Dirigenze scolastiche per cercare di risolvere insieme queste problematiche». Per il momento, i bambini e i genitori dovranno rassegnarsi ad aprire gli ombrelli.

