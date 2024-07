Bimbi a scuola di buona alimentazione 

I bambini in spiaggia a lezione di alimentazione. L’associazione Blue Sardinia ASD, in collaborazione con le Acli provinciali di Cagliari e l'associazione Progetto Sorriso Sardegna, ha organizzato nei giorni scorsi, una giornata di sensibilizzazione e promozione dello sport.

L’iniziativa si è tenuta al Poetto negli spazi dello stabilimento balneare Marlin, nell'ambito del progetto EAT Sardegna.ttraverso il gioco, i piccoli hanno potuto imparare una sana alimentazione e stili di vita corretti. Capendo così che è meglio mangiare frutta e verdura e lasciare da parte merendine e cibi confezionati che favoriscono anche l’obesità.

Proprio per questo motivo nelle mense scolastiche i cibi vengono serviti seguendo le tabelle nutrizionali dell’Asl. Una giornata diversa per i bimbi che frequentano le spiagge con le colonie estive e che solo nei giorni scorsi hanno ricevuto anche la visita dei volontari del Sos che hanno fatto vedere da vicino un’ambulanza e spiegato le tecniche di primo soccorso. È da tempo che l’associazione Blue Sardinia promuove in città iniziative dedicate alla salute nella sua sede in via Regina Margherita. Nelle scorse settimane è stata organizzata una giornata di visite gratuite con lo scopo di verificare lo stato di salute generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA