Bimbi a lezione di sicurezza stradale nel campo estivo 

I bimbi del campo estivo di Riu Saliu a lezione di sicurezza stradale. Il progetto, ideato da Pgs Sardegna ha coinvolto i piccoli tra i 3 e i 6 anni e si è svolto nei giorni scorsi. I bimbi più grandi hanno realizzato i cartelli stradali in cartone, li hanno colorati e hanno disegnato i percorsi. Inoltre, hanno imparato come attraversare la strada. Alcuni di loro hanno portato da casa chi una bici e chi un monopattino e hanno percorso la pista di pattinaggio dell’impianto come se fossero realmente su strada, stando attenti a non uscire dalla pista “ciclopedonale” e fermandosi quando scattava il semaforo rosso. «Li abbiamo visti molto coinvolti ed entusiasti di ciò che stavano facendo», dice il presidente della Pgs Sardegna Andrea Nazzaro, «hanno capito bene tutto quanto. Non è la prima volta che facciamo questo tipo di iniziative finalizzate a insegnare la sicurezza stradale fin da quando si è piccoli. Lo abbiamo fatto anche l’anno scorso con il progetto “Scuole sicure” voluto dal Comune e dalla polizia locale. Stavolta invece lo abbiamo fatto nell'ambito del campo estivo. Purtroppo per via dell'avvicendamento al comando della polizia locale , non è stato possibile avere qui con noi gli agenti». Insegnando ai bambini le regole della sicurezza stradale «automaticamente raggiungiamo anche tutta la famiglia», dice Nazzaro, «perché i bimbi, una volta che imparano queste regole, poi ne parlano con i propri genitori e, se questi fanno qualcosa di scorretto alla guida, vengono “ripresi” dai propri figlioletti che hanno imparato come ci si comporta in strada grazie a questi progetti».

