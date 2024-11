Bimbi a lezione di giochi dai nonni 

Nella frenesia di un mondo sempre più digitale, a Quartucciu, il laboratorio memoria storica e gioco antico, vedrà bambini e anziani lavorare fianco a fianco per riscoprire tradizioni, storie e giochi di un tempo, facendo incontrare passato e presente e regalando così sorrisi e memorie condivise.

Organizzato dal Comune, nell’ambito del progetto per la valorizzazione della lingua sarda, con il supporto della cooperativa Laurus e dell’Istituto Comprensivo “Ermanno Cortis”, l’iniziativa punta a unire due mondi apparentemente distanti: quello dei più piccoli, sempre curiosi di scoprire cose nuove, e quello degli anziani, custodi di una memoria preziosa.

L’assessora

«Ho voluto questa tipologia di attività che mette in relazione le due generazioni per fare sì che non vi sia uno scollamento sociale», spiega l’assessora alla lingua sarda Maria Grazia Fois. «Non sono due mondi distanti, a noi adulti spetta fare passare il messaggio, in un'epoca dove tutto scorre velocemente e ognuno cammina per conto proprio. Ci si deve fermare e valorizzare il sapere e le esperienze vissute dagli adulti, un tempo bambini e allo stesso tempo condividere le esperienze vissute sino a oggi da bimbi figli dell'informatica e della tecnologia, proprio per capire che, da sempre, il gioco è un momento di condivisione».

Il progetto

Gli incontri si terranno sino a dicembre a Casa Cossu, il centro di aggregazione sociale per gli anziani e coinvolgeranno le prime e le terze della scuola primaria di via Monte Spada, insieme ai bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia anche di via Verdi e via Piria. Al centro del progetto ci saranno momenti di dialogo, racconti del passato e attività pratiche per far conoscere ai più giovani i giochi di una volta, quando bastava una trottola o un elastico per divertirsi e creare legami.

«Abbiamo bisogno di riscoprire il valore delle relazioni umane», aggiunge l’assessora, «e quale modo migliore se non attraverso le tradizioni e i giochi che hanno accompagnato l’infanzia dei nostri nonni e delle nostre nonne?».Un’iniziativa dunque che «promuovere politiche sociali innovative, capaci di fare della memoria un elemento vivo e partecipato. Ma anche un esempio di come la comunità possa crescere quando si mette in ascolto di tutte le sue voci, dai più giovani ai più anziani», conclude Fois.

