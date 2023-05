Bimbi a lezione  di differenziata 

I bambini della scuola dell’infanzia di via Milano a lezione di differenziata. L’iniziativa della scuola assieme a Cittadinanza Attiva Oikos, si è svolta nei giorni scorsi per far conoscere ai più piccoli quali sono le regole da seguire per smistare correttamente i rifiuti e per avere una città più pulita.

Si è cominciato in classe, dove, spiega il presidente di Oikos Michele Randaccio, «abbiamo fatto un discorso generale sui rifiuti, spiegando cosa si deve buttare nei diversi bidoni e chiedendo se a casa i loro genitori facevano la differenziata». Dall’aula poi si è passati alla parte più divertente. Tutti in spiaggia al Poetto per passare alla pratica. I bambini, armati di buste e guanti, hanno aiutato i volontari a raccogliere i rifiuti e poi hanno scelto quelli più strani e quelli più comuni. «Tra i più comuni» prosegue Randaccio, «c’erano le cicche, le cannucce, i bicchieri di plastica».

