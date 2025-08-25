Bimbi a Guspini, tutti… a bordo! 

Il Festival della letteratura “Bimbi a Bordo”, organizzato dall'associazione di promozione culturale InCoro, torna a incantare Guspini, aprendo un nuovo capitolo dopo le due fortunate edizioni svolte a Montevecchio. Da mercoledì a domenica, il paese del Medio Campidano si trasformerà in un vivace palcoscenico per 88 iniziative con 40 ospiti che in 19 spazi daranno vita a narrazioni, laboratori, incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali e lectio magistralis, tutti incentrati sul tema “Alberi e foglie: l’immaginario della natura nel divenire della vita”.

Il tema

«Ogni primavera la natura si risveglia e ci ricorda che la vita continua a sbocciare anche in mezzo alle difficoltà del mondo. Gli alberi e le loro foglie sono un simbolo potente di questa rinascita», spiegano i due direttori scientifici Martino Negri (docente all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, esperto di letteratura per l'infanzia e della didattica della letteratura) e Francesco Cappa (professore associato di Pedagogia Generale e Sociale, docente di metodologia della ricerca pedagogica all'Università degli Studi Milano - Bicocca). «Le foglie, con le loro venature, ci mostrano come la vita scorre e cambia continuamente, un po' come il nostro stesso cammino. Ci ricordano che tutto si trasforma, proprio come le stagioni che si susseguono. I bambini riescono a cogliere questa meraviglia della natura in modo spontaneo. Basta guardarli mentre si incantano davanti a una foglia, un sasso o un insetto. Questa loro capacità di stupirsi e di osservare i dettagli è proprio ciò che il festival vuole celebrare e stimolare».

Le anteprime

Un programma denso e variegato attende famiglie e bambini, promettendo un'esperienza indimenticabile di divertimento, apprendimento e riflessione. Il festival, in programma da venerdì a domenica, avrà due anteprime domani e dopodomani. Mercoledì 27 si alza il sipario in piazza Sa Mitza di Santa Maria con una serata cinematografica sotto le stelle: alle 21.30, la proiezione di “Lorax - Il guardiano della foresta”, film in 3D del 2012 diretto da Chris Renaud e Kyle Balda, offrirà un inizio magico e a tema ambientale, perfetto per coinvolgere grandi e piccini. La giornata di giovedì 28 in piazza XX Settembre sarà dedicata a un importante momento di solidarietà e riflessione. Alle 21.30, l’evento “Bimbi a Bordo per i bambini di Gaza” presenterà “Con due piedi, vergogna e speranza”. Un'occasione per unire l'intrattenimento a un messaggio di pace e consapevolezza.

Si entra nel vivo

Il festival entra nel vivo venerdì 29 agosto in piazza XX Settembre, sempre alle 21.30. La serata inaugurale si aprirà con una vivace parata musicale in compagnia di Cambas Flowers e dei Royal Ostrica, seguita dallo spettacolo di narrazione “Stardust”, curato da Alessia Canducci con le musiche di Federico Squassabia. Il weekend, sabato 30 e domenica 31 agosto, è il cuore pulsante del festival, con un'esplosione di attività distribuite in numerosi spazi tematici e per fasce d'età, disseminati tra le vie e le piazze di Guspini, come la Cantina Case Corte, il Giardino Ex Omni, Piazzetta via Torino, Piazza Sa Mitza, Boschetto Via Paolo Borsellino, Gazebo Via Caprera, Salone Case a Corte, Largo Montevideo, Cortile Via Caprera, Nuova Piazzetta Casa Fanari e Cortile Casa Fanari. Tra i protagonisti, Francesca Romana Motzo, Cada Die Teatro, Johanna Schaible per laboratori, incontri, spettacoli, tavole rotonde. Gran finale con la festa “Bimbi a Bordo 2025” con la SeuinStreet Band che chiuderà in allegria questa edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA