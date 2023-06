Bimbi a caccia di rifiuti nella spiaggia 

Un esercito di 20 bambini, armato di metal detector, è andato a caccia di rifiuti metallici abbandonati sulla spiaggia di Museddu. L’iniziativa, all’insegna dell’educazione ambientale, si è svolta ieri mattina alla presenza di una delegazione della Guardia costiera di Arbatax e del sindaco di Cardedu, Giacomo Pani. L’evento è stato promosso dalla sezione regionale di “Sos metal detector” nazionale, associazione di volontariato impegnata nel recupero di oggetti smarriti, in collaborazione con il comitato Leva ‘83, Pro Loco e Legambiente. A coordinare l’iniziativa Giorgio Falchi, di Tortolì, responsabile della sezione regionale di “Sos metal detector”. «La giornata si è basata sull’educazione ambientale con la caccia al tesoro in spiaggia, attraverso l’utilizzo di metal detector per bambini, a tema ambientale per il recupero di rifiuti metallici quali lattine, carta stagnola, tappi di bottiglie che, purtroppo, inquinano i nostri litorali». ( ro. se. )

