Bimbi a bordo stasera sul vascello del Sì ’e Boi 

Penultimo approdo questa domenica per il veliero di Capitani Coraggiosi nel teatro comunale Si ’e Boi di Selargius. Oggi appuntamento con un altro lungo pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato da Cada Die Teatro sempre con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Si parte alle 16 con “Seguendo un filo - trecce e intrecci”, laboratorio di attività manuali, a cura dei Cemea. Poi spazio a “Dalla carta alla carta”, di Giorgia Loi e Roberta Armas: durante il laboratorio educativo alcuni vecchi giornali verranno trasformati in fogli di carta unici e colorati, per imparare a riciclare la carta, a dare nuova vita a materiali di scarto e a stimolare la creatività. Immancabili gli altri appuntamenti fissi della rassegna: “Giochiamo con trasporto”, degli Amici della bicicletta, con la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta, per imparare a mantenersi in equilibrio; “La creatività in te”, uno spazio creativo curato da Anna Vittoria Cortese: passando da albi illustrati a giochi musicali, a sfide con materiali più o meno improbabili, i più piccoli giocano a creare e a fare arte. E il tradizionale momento della merenda a teatro.

Chiuderà il pomeriggio, alle 17.30, lo spettacolo “Il respiro del vento” che sarà replicato il 13 e 14 marzo, alle 10, per le scuole. (f. i.)

