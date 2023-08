Bimbi a Bordo, a fine mese si parte per la frontiera fra l’ombra e la luce 

L’appuntamento di fine estate con la Festa della Letteratura “Bimbi a Bordo” scalda i motori. La XI edizione si prepara a presentare importanti novità tra cui il partenariato con il Time in Jazz “Insulae Lab” e il “Festival del turismo itinerante”. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Ombra - Luce”, una scelta ispirata ai luoghi del passato in cui la rassegna avrà sede, dove gli autori-ospiti potranno esplorare concetti legati alla luce e al buio, al bene e al male, alla terra, al cielo e alle stelle, alla notte e al giorno. Si aprono le danze il 31 agosto con il concerto “Paraulas - il ritmo delle parole”, con Rossella Faa e Elisa Nocita alle voci, Sebastiano Dessanay al contrabbasso, Giacomo Deiana alla chitarra ed Emanuele Primavera alla batteria. Eventi fino al 3 settembre: presentazioni di libri, laboratori e spettacoli per coniugare archeologia industriale e ambiente incontaminato.

La nuova edizione

Il trasloco a Montevecchio del festival, che gli organizzatori auspicano possa ritornare già dall’anno prossimo nella sua sede originaria, è dovuto ai necessari lavori di ristrutturazione delle Case a Corte nel centro di Guspini. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Nicola Cinquetti, vincitore del Campiello Junior, Claudia Palmarucci, premiata come migliore illustratrice dell’anno al premio Andersen 2023, e Laura Marchetti, docente e creatrice della strada delle fiabe per la regione Puglia. Ci sarà anche Mara Durante, direttrice del festival fino al 2021, pedagogista ed esploratrice curiosa, dedita a continue sortite nel popolo a parte dell’infanzia e dei libri per bambini. E poi Alessia Zurru, Armin Greder, Chiara Lorenzoni, Claudia Musiu, Cristina Petit, Elena Mauri, Francesca Romana Motzo, Francesco Cappa, Gabriel Pacheco, Gek Tassaro, Giuditta Sireus, Giusi Sestu, Lucia Scuderi, Manolo Luppichini, Mariachiara di Giorgio, Marta Soffientini, Matteo Frasca, Nino Corona, Olimpia Pietrangeli, Roberto Innocenti, Rossella Fara, Silvana Pitzalis, Valeria Cossu e Martino Negri, direttore scientifico del festival BaB dalla scorsa edizione nonché docente alla Milano-Bicocca, ricercatore nell’ambito della letteratura per l’infanzia e della didattica della letteratura, in particolare sulla forma narrativa del picture book.

Tra gli ospiti anche il progetto che spazia tra ricerca e azione educativa “In The Middle” di Federica Mazzoccoli e Francesco Ditaranto, le compagnie teatrali il Crogiuolo, il Teatro Gioco Vita e Maccus. Previsto anche uno spettacolo di musica e proiezioni a cura degli studenti del corso di musica elettronica del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, a cura del professor Daniele Ledda.

Il tema

La letteratura per l’infanzia ha esplorato fin dai suoi inizi le infinite possibilità simboliche dischiuse dall’ombra, spesso proprio nel contrasto con la dimensione ben più rassicurante della luce. Il tema di questa edizione vuole far riflettere in questo senso, come Alice che si tuffa nella tana del Bianconiglio senza pensare alle conseguenze del suo gesto. Oppure Tom Sawyer si smarrisce nei meandri oscuri di una grotta a due passi dal Mississippi rischiando la morte, ma anche lo stesso Pinocchio che fugge in una notte di tempesta inseguito dagli assassini e poi finisce per precipitare nelle tenebre del ventre del pescecane.

