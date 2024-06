Bimba schiaffeggiata all’asilo? 

Modi bruschi e qualche schiaffo ad alcuni bambini, fatti avvenuti, stando alle prime segnalazioni delle famiglie, nell’ambito delle attività di un asilo di Olbia. Una vicenda ancora tutta da chiarire che però è già oggetto di esposti presentati alle forze dell’ordine. Stando a indiscrezioni, al centro del caso c’è una educatrice di mezza età che avrebbe usato sistemi non idonei per correggere il comportamento dei bambini che le erano stati affidati. La vicenda è trapelata nei giorni scorsi e gli episodi si sarebbero verificati di recente. Si parla, in particolare, di una reazione particolarmente dura della educatrice nei confronti di una bambina di poco più di cinque anni che sarebbe stata presa a schiaffi. Ma sarebbe solo uno degli episodi che hanno portato alla risposta della famiglie. Anche un altro bambino avrebbe raccontato dei modi bruschi della “maestra”. I presunti maltrattamenti ora sono oggetto di valutazione da parte di studi legali per eventuali ulteriori azioni.

Le reazioni dei piccoli

La storia dei presunti abusi è iniziata quando i genitori dei piccoli si sono accorti di comportamenti anomali dei bambini. Ad esempio, atteggiamenti regressivi e il rifiuto di frequentare l’asilo. Da qui le prime segnalazioni e le richieste di intervento indirizzate anche all'amministrazione comunale di Olbia. A quanto pare la persone che sarebbe al centro delle verifiche è una dipendente della cooperativa Oltrans Service. La coop, una realtà importante con numerose strutture pubbliche gestite in diversi ambiti di servizio, avrebbe avviato una verifica interna per fare luce sugli episodi avvenuti nell’asilo pubblico. Per ora nessuno dei soggetti coinvolti ha assunto iniziative formali, ma l’educatrice avrebbe deciso di sospendere per qualche settimana la sua attività lavorativa in attesa di chiarimenti. Non ci sono, per ora, contestazioni formalizzate.

L’Ufficio scolastico

L’Ufficio scolastico regionale ha già da tempo richiesto delle relazioni su vicende che riguardano una scuola (paritaria) dell’infanzia di Olbia, gli approfondimenti riguardano il presunto allontanamento dalla stuttura di bambini il cui comportamento è stato classificato come non gestibile.

