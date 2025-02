Bimba sbranata, la Scientifica torna nella casa per otto ore 

Acerra. Nuovi rilievi della scientifica nell’appartamento del rione Ice Snei dove la notte del 15 la piccola Giulia Loffredo, 9 mesi, è stata uccisa dal pitbull di famiglia.

Il sopralluogo è durato oltre otto ore: vanno chiariti i dubbi sollevati dai racconti del papà Vincenzo, indagato per omicidio colposo per la mancata custodia del cane. L’uomo aveva detto di aver trovato la bimba a terra riversa in una pozza di sangue. Il sangue, però, non è stato trovato nel corso dei sopralluoghi effettuati mercoledì scorso. I nuovi rilievi potrebbero servire a capire dove la bambina sia stata aggredita, e se sono ancora presenti tracce di sangue che fughino ogni dubbio.

RIPRODUZIONE RISERVATA