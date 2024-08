Bimba rom travolta davanti all’ospedale Salvini: mendicava 

TORINO. Uccisa da un’auto in manovra nel parcheggio davanti al San Giovanni Bosco. La fine di Esmeralda, due anni, ha gettato nella disperazione la comunità nomade e commosso tantissimi abitanti del capoluogo piemontese. Troppo estese le lesioni riportate nell’incidente: la piccola, ricoverata lunedì pomeriggio in condizioni gravissime nello stesso ospedale e poi trasferita al Regina Margherita, specializzato nelle cure ai minori, è morta ieri mattina. Sull’incidente indaga la polizia locale, che ascolterà l’automobilista che ha travolto la bambina. In stato di choc, è stata a sua volta ricoverata in ospedale. È possibile che nel parcheggio la bambina sia sfuggita al controllo della madre, che andava al San Giovanni Bosco per trovare un parente. L’assessore alle Politiche Sociali, Jacopo Rosatelli, ha smentito che la madre della piccola stesse chiedendo l’elemosina con la figlioletta. L’ipotesi ha comunque innescato uno scontro politico. Il primo a intervenire è stato Maurizio Marrone (FdI), assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte: «È inaccettabile consentire ai nomadi di trascinare con loro minori nell’accattonaggio di strada. Se i servizi sociali del Comune di Torino applicassero ai rom la metà del rigore con cui dispongono gli allontanamenti dei minori dalle altre famiglie forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare». Un concetto ribadito da Matteo Salvini: «Povera piccola innocente, una preghiera per lei. Ma dove sono gli assistenti e i servizi sociali che dovrebbero salvare questi bimbi da una vita di strada e di furti, senza scuola e senza gioia???». Immediata la reazione di Barbara Rosina, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali: «Salvini strumentalizza senza conoscere i fatti. È inconcepibile e irresponsabile usare la morte di una bimba di due anni a fini politici».

