Bimba nata morta, indaga la Procura  

Agli accertamenti medici disposti dall’azienda ospedaliera, per chiarire le ragioni della morte, prima del parto, di una bimba si è aggiunta l’autopsia disposta dalla pm Nicoletta Mari e svolta ieri. L’esame del medico legale Nicola Lenigno si è concluso dopo alcune ore e gli esiti, irripetibili, si conosceranno nei prossimi giorni. Il procedimento penale contro ignoti, con ipotesi di reato per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, è scattato dopo l’esposto presentato in Procura dalla famiglia della 23enne, assistita dall’avvocata Valentina Marielli, sabato scorso dopo il dramma vissuto in ospedale.

La verità

«Non vogliamo colpevolizzare nessuno né lanciare accuse», ribadisce la legale. «Con l'esposto abbiamo chiesto che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. La famiglia vuole sapere come mai la piccola è morta prima di nascere». La mamma era arrivata alla quarantesima settimana di gravidanza, dunque a termine. La scorsa settimana, le si sono rotte le acque mentre veniva accompagnata al Santissima Trinità in auto. Una volta arrivata è stata sottoposta a un tracciato che non ha rilevato il battito della nascitura. Poi il parto, con la bimba nata morta. Uno choc per la giovane mamma e per la sua famiglia. Sembra infatti che non ci siano stati problemi durante la gravidanza. O comunque non è mai emerso niente di anomalo. Cosa è accaduto? È stato trascurato qualcosa? Ed eventualmente da chi?

Le risposte

A queste e ad altre domande verranno date le risposte dai due accertamenti medici svolti. Il primo è stato quello voluto dalla stessa azienda ospedaliera per chiarire le ragioni della morte del feto confermata purtroppo dopo il parto, giovedì, nel reparto di ostetricia e ginecologica del Santissima Trinità. La mamma è stata poi dimessa: le sue condizioni fisiche sono buone. Ma la tragedia vissuta in prima persona, insieme alla sua famiglia, ha bisogno di una spiegazione. Così, attraverso l’avvocata Marielli, sabato scorso è stato presentato un esposto in Procura. Da qui la decisione della pm Mari di disporre l’autopsia, con l’incarico conferito ieri mattina al medico legale Lenigno e l’esame svolto poi nel pomeriggio.