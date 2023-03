Bimba nata morta: disposti accertamenti 

L’autopsia disposta dall’azienda ospedaliera chiarirà le ragioni della morte di una nascitura avvenuta giovedì nel reparto di ostetricia e ginecologica del Santissima Trinità. Ieri mattina la mamma, una 23enne, è stata dimessa e le sue condizioni sono buone, ma ora anche la famiglia vuole sapere le ragioni del dramma e si è rivolta all’avvocata Valentina Marialli. «Non abbiamo ragione né intenzione di lanciare accuse», chiarisce l'avvocato, «ma vogliamo solo che venga chiarito come mai la piccola è morta prima di venire alla luce».

L’avvocata si è riservata di presentare un esposto in Procura: nelle prossime, sentita nuovamente la sua cliente, deciderà se chiedere l’intervento del magistrato di turno. Nel frattempo, però, l’ospedale ha già deciso – come spesso avviene in casi analoghi – di effettuare accertamenti specifici per comprendere cosa sia accaduto.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, alla giovane donna le si sarebbero rotte le acque mentre veniva portata in auto all’ospedale. Arrivata al Santissima Trinita, la mamma sarebbe stata sottoposta ad un tracciato che non avrebbe rilevato il battito della nascitura. Il parto ha poi confermato che la piccola era morta. Ora l’ospedale chiarirà le ragioni.

