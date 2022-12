«Bimba nata morta, colpa dei medici» 

La morte della nascitura alla 41esima settimana non sarebbe stata una fatalità, bensì – con ogni probabilità – una colpa di medici e struttura sanitaria. Lo ha stabilito, dopo 17 anni dalla tragedia, la giudice del Tribunale di Cagliari, Monica Moi, che ha condannato in sede civile la “Casa di cura Villa Elena”, il ginecologo Nicola Pirastu, il chirurgo Maurilio Pinna e l’ostetrica Paola Licia Contu a risarcire i coniugi cagliaritani Giulia Aresti e Roberto Mereu con oltre 350 mila euro, più interessi e rivalutazione. Otto anni e mezzo fa, il procedimento penale per omicidio colposo nato dall’inchiesta del pm Guido Pani dopo la denuncia della coppia, si era chiuso davanti alla giudice per le udienze preliminari Cristina Ornano con una dichiarazione di “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione.

Il procedimento civile

Il fronte penale si era chiuso nel 2014, ma la battaglia giudiziaria si era spostata subito davanti al giudice civile. Nell’inchiesta della Procura e davanti al Gup, tre imputati erano difesi dall’avvocato Luca Pirastu, dopo la citazione si è poi aggiunto anche il legale Antonello Angioni. In sede civile sono poi state chiamate in causa anche alcune assicurazioni rappresentate dagli avvocati Gianfranco Porrà, Amalia Cotti, Giampaolo, Marco e Alberto Secci. I genitori della piccola Marta (questo il nome della bimba nata morta) erano assistiti, invece, dal legale Carlo Dessi. «Il verificarsi dell’evento avverso», scrive Monica Moi nella sentenza, «è la conseguenza di una condotta imprudente e negligente del personale sanitario medico e ostetrico e allo stesso tempo di certe e provate carenze organizzative della struttura. Ciò in quanto, in termini di “più probabile che non”, una condotta diversa da parte dell'operatore sanitario e un’organizzazione adeguata agli standard contrattualmente esigibili o, comunque, rispettosa delle norme in materia di requisiti organizzativi dei punti nascita avrebbe evitato l’evento infausto». A differenza del penale, dove la responsabilità deve essere riconosciuta «oltre ogni ragionevole dubbio», nel civile esiste anche la formula del «più probabile che non», ovvero di quella che potrebbe essere stata la dinamica più probabile degli eventi.

La tragedia

La tragedia avvenne la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2006, quando Giulia Aresti, una commerciante cagliaritana che all'epoca aveva 32 anni, alla 41esima settimana di gestazione aveva partorito col taglio cesareo una bimba priva di vita. Nel procedimento penale il Gip aveva sollecitato maggiori ricerche e alla fine era arrivata la chiusura delle indagini nella quale risultava che la notte della disgrazia, nonostante l'allarme, la partoriente non sarebbe stata controllata in maniera costante. Il tracciato necessario era stato effettuato solo dopo un grave malore della donna alle 5,30 del mattino ed, era poi emerso, che nel presidio sanitario non c'era un ginecologo di guardia. Elementi che, dopo la prescrizioni, sono finiti sulla scrivania del giudice civile che ha condannato i tre sanitari e la clinica a risarcire i genitori della bambina nata morta. Ora le difese potranno presentare ricorso in appello.