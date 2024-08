Bimba muore sull’auto fuorilegge 

NAPOLI. Senza patente alla guida di un’auto non assicurata, omologata per due ma con quattro persone a bordo: c’è un lungo elenco di irregolarità all’origine dell’incidente costato la vita a una bambina di di 8 anni. L’uomo che era alla guida, il compagno della madre della piccola, è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva appena finito di scontare ai domiciliari una condanna per furto.

In braccio

L’auto si è ribaltata, poco dopo le 5 di domenica mattina a Giugliano, lungo la via Domitiana, all’altezza del numero 99. I carabinieri intervenuti da subito hanno riscontrato una serie di anomalie. A cominciare dal fatto che a bordo della Smart Fortwo viaggiavano in quattro: una donna, le sue figlie di 8 e 16 anni e il suo compagno, al volante il compagno. Quest’ultimo - Francesco D’Alterio, 47 anni - non aveva la patente e la vettura non era assicurata. I quattro erano stipati nella Smart. La bimba era in braccio alla mamma, entrambe sedute sul lato passeggero; nel piccolo bagagliaio, la parte posteriore dell’auto, c’era la 16enne, poi ricoverata con sospette fratture. La sorellina è morta nell’impatto. La madre è in osservazione in ospedale mentre il compagno il conducente ha solo qualche escoriazione.

Weekend di sangue

I carabinieri hanno sottoposto l’uomo all’alcol test, poi lo hanno arrestato per omicidio stradale. Purtroppo è solo un episodio di un fine settimana che ha registrato altre vittime sulle strade. Venerdì sempre in Campania, in un incidente sull’A2 del Mediterraneo, ha perso la vita una bambina di sette anni. Nel Ragusano sabato ieri sera un’auto si è scontrata con un monopattino lungo la strada provinciale che collega Scoglitti a Gela. Nell’impatto frontale sono morti due tunisini di 22 e 25 anni. Ad investirli un ventitreenne di Gela, operaio in una fabbrica. Ed ancora, un 22enne della provincia di Reggio Emilia, è morto nelle prime ore di domenica mattina sulla via Emilia, a San Prospero (Parma). La sua auto di grossa cilindrata è finita a forte velocità sul marciapiede e si è schiantata contro un semaforo. Sabato, invece, un altro 22enne ha perso la vita a Rimini, finendo fuori strada con una Bmw presa a noleggio. Infine ieri mattina a Viareggio una donna di 46 anni è stata travolta e uccisa da un’auto condotta da un 28enne che non avrebbe rispettato lo stop. L’automobilista è risultato positivo all’alcotest.

RIPRODUZIONE RISERVATA