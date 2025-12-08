Bimba morta sull’A5 Caccia a due auto che non si fermarono 

Torino. C'è un'inchiesta sulla morte della bimba di nemmeno tre mesi, avvenuta sabato sera sulla A5, a Volpiano, nel Torinese. La Procura di Ivrea ha aperto ieri un fascicolo per omicidio stradale. Stando alla ricostruzione dei magistrati, l’incidente ha coinvolto almeno altri due veicoli, i cui conducenti non si sono fermati.

La piccolina, nata il 12 settembre, in macchina insieme alla mamma di 35 anni rimasta ferita, viaggiava nell’ovetto. In seguito allo scontro, il seggiolino con la neonata dentro è volato fuori dall’abitacolo. Sono in corso accertamenti per capire i motivi. Sull’altro fronte investigativo, gli inquirenti hanno sentito i testimoni che avrebbero visto due auto scappare.

La fuga rappresenta un’aggravante, se confermata. Ammesso che nessuno si sia accorto della bimba finita in strada, la mamma era dentro l’auto. Eppure non è stata soccorsa. Il veicolo si è schiantato su una siepe dopo una carambola sulla carreggiata, difficilmente passata inosservata e magari determinata dal tentativo di schivare altre vetture. Tutti tasselli di uno stesso puzzle che va ricostruito.

L’auto con mamma e figlia è finita fuori strada intorno alle 20. L’ipotesi dell’incidente autonomo non viene comunque scartata. Non si esclude neppure che la neonata sia stata investita quando era già sull’asfalto, quindi da una macchina estranea allo scontro. La 35enne è stata dimessa ieri. Il suo racconto, ammesso che ricordi qualcosa, potrebbe essere determinante per capire cosa è successo davvero sabato sera sulla A5.

