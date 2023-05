Bimba morta di stenti, secondo i giudici «la madre può affrontare il processo» 

Il primo tentativo di chiedere una perizia psichiatrica è respinto. La difesa di Alessia Pifferi, la 37enne in carcere da luglio per aver lasciato morire disidratata la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, abbandonandola in casa per sei giorni, potrà però riprovarci. Per ora i giudici hanno deciso che la donna può affrontare il processo perché ne comprende «le dinamiche», ma potrebbero disporre l'accertamento psichiatrico in merito alla capacità di intendere e volere al momento dei fatti.

«Giusto non concedere la perizia: per una settimana l'ha abbandonata, non è stato un raptus», ha commentato Viviana Pifferi, sorella dell'imputata che, come la nonna della piccola, è parte civile: «Non ha mai chiesto scusa, nemmeno nelle lettere a me e a mia madre», ha detto la zia di Diana, che in aula indossava una maglia con la foto della bimba: «Non le risponderò fino a che non chiederà almeno scusa. Io sono contro mia sorella ed è la parte giusta, perché quella che è morta è mia nipote».

RIPRODUZIONE RISERVATA