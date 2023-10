Bimba morta di stenti, perizia sulla madre 

Milano. Per la Procura Alessia Pifferi, la 38enne in carcere dal luglio 2022 per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, non ha mai avuto problemi mentali, bensì un atteggiamento scellerato ed era consapevole» di quello che sarebbe accaduto alla piccola. Per la difesa, per i suoi consulenti e per l'équipe psicologica del carcere di San Vittore, invece, ha un ritardo mentale, un quoziente intellettivo di una «bimba di sette anni». Nel dubbio, la Corte d'Assise di Milano, su istanza del difensore Alessia Pontenani, ha ritenuto «necessario» disporre una perizia psichiatrica per «accertare la sussistenza o meno al momento del fatto della capacità di intendere e volere e l’eventuale pericolosità sociale della donna». È accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, per aver abbandonato la bambina, che aveva meno di un anno e mezzo, da sola in casa per sei giorni.

La lettera del carcerato

Intanto emerge che un anno fa Alessia Pifferi aveva tentato, senza successo, di parlare al telefono con Giulio Caria, detenuto nel carcere di Bancali a Sassari per aver ucciso l'ex compagna Silvia Caramazza, il cui corpo fu ritrovato in un freezer. Il tentativo di contattarlo faceva seguito a una lettera che l’uomo le aveva spedito in carcere, dopo che lui le aveva fatto arrivare una lettera, nella quale Caria affermava falsamente di essere un cugino di Pifferi. La richiesta della donna è stata respinta. Questa circostanza, finora sconosciuta, è emersa in aula durante il processo.

I nuovi accertamenti

La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha nominato come perito Elvezio Pirfo, l’esperto che si è già occupato, tra gli altri, del caso di Alberto Scagni, condannato con vizio parziale di mente per aver ucciso la sorella. Lo stesso psichiatra, quasi vent'anni fa, seguì anche Annamaria Franzoni in carcere, come componente dello staff sanitario. Se dovesse essere accertato che Pifferi era totalmente incapace e non imputabile, sarebbe assolta per vizio di mente e collocata, se socialmente pericolosa, in una struttura per l'esecuzione delle misure di sorveglianza. In caso di vizio solo parziale, invece, ci sarebbe una riduzione di pena. Se sarà riconosciuta capace, rischia l'ergastolo.

«Non è malata di mente»

«Non ci sto a essere preso in giro: la signora non ha alcun problema mentale e ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia», ha detto il pm Francesco De Tommasi, che chiedeva di respingere l'istanza di perizia. «Un quoziente intellettivo di 40 vuol dire che nella scorsa udienza non sarebbe stata in grado di dire nulla. Invece, nell'esame davanti ai giudici ha dato risposte chiare, reso dichiarazioni sconcertanti. È stata lei a dichiararsi consapevole di ciò che ha fatto, dicendo che a volte lasciava da bere alla piccola per la sua sopravvivenza. Aveva detto che pensava che un biberon le sarebbe bastato». Per il pm, la 38enne sarebbe stata «manipolata» con un lavoro psicologico in carcere.

