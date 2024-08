Bimba investita, tanta paura ma nessun trauma 

Stava attraversando via XX Settembre all’incrocio con la centralissima via Manzoni, quando un’auto l’ha travolta. Fortunatamente il mezzo non viaggiava a velocità sostenuta e la bambina, una straniera residente poco distante dal luogo dell’incidente, si è procurata solo un grande spavento e alcune escoriazioni.

L’incidente è accaduto ieri mattina attorno alle nove del mattino. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio sanitario del 118 con i medici che hanno subito preso in carico la minore e una pattuglia della Polizia locale che ha avviato gli accertamenti del caso, sentendo alcuni testimoni e i familiari della bambina, 10 anni, che erano poco distanti. Genitori spaventatissimi ma felici per lo scampato pericolo.

Ancora tutta da accertare da parte delle forze dell’ordine la dinamica, se si stata di un’imprudenza dell’automobilista o se sia stato un improvviso scatto della bimba forse distratta o attratta da qualcosa ad aver contribuito all’investimento. Rimane una certezza, l’auto viaggiava ad una velocità decisamente moderata e questo ha evitato l’ennesima potenziale tragedia della strada tra le vie della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA