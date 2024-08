Bimba incastrata nella piscina 

«Tutto è bene quel che finisce bene». Nicola Napolitano, titolare del camping Flumendosa di Santa Margherita di Pula, riesce a ritrovare il sorriso dopo un pomeriggio difficile da dimenticare. Una bambina di 4 anni, italiana, figlia di alcuni ospiti della struttura arrivati in Sardegna dalla penisola per trascorrere un periodo di vacanze, ieri pomeriggio stava giocando nella piscina e in un attimo ha tolto la griglia di protezione di uno dei bocchettoni di aspirazione dell’acqua.

L’incidente

La mano della piccola è rimasta incastrata, risucchiata dalla pressione dell’acqua del sistema di ricambio della piscina. La bambina, in preda al panico, non è riuscita più a liberare la mano e ha iniziato un pianto disperato che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Sono stati attimi di paura. «Dobbiamo ringraziare - dice Nicola Napolitano – la prontezza di riflessi dei bagnini, i genitori della piccola che sono riusciti a tranquillizzarla, i vigili del fuoco e il personale del 118 che sono subito accorsi nella nostra struttura».

I soccorsi

La bimba aveva al polso alcuni braccialetti e soprattutto in preda alla paura non riusciva più a liberare la mano finita nel condotto della piscina. Una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco ha immediatamente provveduto ad allargare il foro della bocchetta e in pochi minuti la mano della bambina è stata liberata.

Il sollievo

«La cosa più importante – prosegue il titolare del campeggio Flumendosa di Santa Margherita di Pula – è che la bambina stia bene, già pochi minuti dopo le è tornato il sorriso ed è stata coccolata da tutti, a cominciare dai genitori, dai soccorritori del 118, dai vigili del fuoco e dall’intero staff del nostro campeggio».

Sul posto anche i carabinieri che si sono messi al lavoro e raccogliere le testimonianze e per ricostruire la dinamica dell’incidente che fortunatamente resterà per tutti soltanto un ricordo e una parentesi durante la vacanza lungo il litorale di Santa Margherita di Pula.

