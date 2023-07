Bimba ferita,  interdetta la zona 

Da ieri pomeriggio è interdetta l’area dell’arenile di Cala Mariolu-Ispuligidenie dove mercoledì una bimba di nove anni è stata ferita al volto dalla scheggia di un masso caduto dalla scogliera calcarea. Lo ha stabilito la Capitaneria di Porto di Olbia, competente fino a Capo Montesanto, con un’ordinanza firmata dal capitano di vascello Giorgio Castronuovo.

«Considerato quanto accaduto in località Cala Mariolu, si ritiene necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, interdire lo specchio acqueo interessato, nelle more di un sopralluogo da parte di personale tecnico del Comune di Baunei, che possa fornire elementi di cognizione circa la possibilità che altri movimenti franosi possano ripetersi in loco». Si tratta di uno spicchio dell’arenile nella estrema porzione nord della spiaggia, con l’ordinanza “interdetto al transito e sosta di persone e mezzi di qualunque tipo fino ad una distanza di metri 10 dalla costa rocciosa a picco sul mare”.

«L’ordinanza di interdizione si riferisce al tratto di mare prospiciente l’area da noi già interdetta a terra - sottolinea il sindaco di Baunei Stefano Monni - e ringrazio il direttore marittimo Castronuovo e il comandante Bianca della Capitaneria di Porto di Olbia in quanto questa ordinanza conferma, unitamente al rafforzamento delle unità impiegate lungo la costa che ha consentito, tra l’altro, il trasporto del personale medico del 118 e della bimba ferita, la concreta e fattiva sensibilità dell’Autorità di mare per le esigenze di sicurezza dei residenti e dei villeggianti».

