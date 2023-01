Bimba e trisnonna, cinque generazioni nel cuore di Sinnai 

Di questi tempi è una foto di famiglia più unica che rara. Anche se in realtà c’è un precedente che riguarda lo stesso parentado: proprio Erica a due anni nel 2000 fu portata in parrocchia a festeggiare i cent’anni della trisnonna Speranza Olla insieme alla bisnonna Rosaria Ghironi, al nonno Nello Satta e alla madre Manuela Satta.

Sinnai. Tiffany ha compiuto ieri una settimana di vita. Il momento giusto per la prima visita importante: a casa della trisnonna Anna. «Ma quanto sei bella», le ha detto commossa sino alle lacrime la quercia di una famiglia che si è riunita per l’occasione nella casa campidanese nel cuore di Sinnai.

INVIATO

Cinque generazioni tutte al femminile: Tiffany in braccio alla trisnonna Anna Medda (89 anni), insieme alla mamma Erica Mascia (22), alla nonna Manuela Satta (44) e alla bisnonna Donatella Cotza (63).

Di questi tempi è una foto di famiglia più unica che rara. Anche se in realtà c’è un precedente che riguarda lo stesso parentado: proprio Erica a due anni nel 2000 fu portata in parrocchia a festeggiare i cent’anni della trisnonna Speranza Olla insieme alla bisnonna Rosaria Ghironi, al nonno Nello Satta e alla madre Manuela Satta.

In braccio

Ci sono le paste, il caffè e tutto l’amore del mondo per Tiffany che dorme tra le braccia della trisnonna dopo una bella poppata e si gode le coccole con gli occhioni chiusi. «È buona, si lamenta solo quando ha fame», sorride la madre Erica, «io sono sempre stata più vivace, ha preso il carattere del padre Michael. Come mai ho scelto di avere una bambina così giovane? In effetti sono la prima del nostro gruppo di amici a essere diventata mamma. Era il momento giusto. E adesso mi godo questa gioia. Ci voleva nella nostra famiglia, un’altra femminuccia è una bellissima novella per tutti noi».

La famiglia

La più emozionata di tutte è Manuela, diventata nonna a 44 anni. «Non riesco a parlare, scusatemi, sono troppo felice. Vi preparo un caffè?». Mentre Donatella, bisnonna poco più che sessantenne, titolare di una bisteccheria a Sinnai, cerca di raccontare la sua emozione mentre aiuta la mamma Anna a sorreggere la testolina di Tiffany: «Siamo cresciuti con un forte senso della famiglia perché nostra madre è rimasta vedova giovanissima, a 29 anni, quando era incinta della terza figlia mentre mia sorellina ed io avevamo tre e un anno. Una vita piena di sacrifici e colma d’amore. E l’arrivo di Tiffany ci ha unito ancora di più».

I ricordi

Impossibile cercare di togliere la neonata dalle braccia della trisnonna Anna. «Sarebbe bello vivere per arrivare a conoscere la figlia di Tiffany, certo, ma a 89 anni a queste cose non posso pensarci, magari verranno a mettere una fiore sulla mia tomba. Ho fatto la cestinaia per mandare avanti la mia famiglia, mio marito è morto giovanissimo, faceva il muratore, ha avuto un incidente stradale mentre rincasava. Non mi sono abbattuta, ho cercato di andare avanti. I sacrifici si fanno con amore per i figli, figuriamoci per i nipoti e i pronipoti. Tiffany, poi, è così bella. E mi ripaga di tutto: ho paura del Covid, ho fatto tutti i vaccini ma non esco di casa da tre anni. Ma ora guardo lei e piango di gioia. Sono contenta anche per Michael: siamo amici di famiglia da sempre, il nonno era il titolare della fabbrica di bibite Frau, le consegnava di casa in casa, anche a noi. Siamo sinnaesi tra sinnaesi, è bello così».

Il futuro

Erica fa la cameriera nella bisteccheria, Michael il muratore: «Il lavoro non ci spaventa, adesso abbiamo un motivo in più, nostra figlia. È arrivata presto? L’avrei voluta anche prima», sorride Michael gonfio d’orgoglio. Mentre Erica spiega alla trisnonna di Tiffany il significato del nome scelto: «Vuol dire manifestazione di Dio»

Nonna e bisnonna rompono gli indugi: «Tiffany, tanti auguri di cuore, che la vita ti porti salute, lavoro e felicità. Ciò che abbiamo avuto noi».

