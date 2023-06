Bimba di un anno muore dimenticata in auto 

Roma. I genitori sono ancora sotto shock. La loro auto ha il finestrino rotto, quel che rimane del disperato tentativo di salvare la loro figlia, probabilmente dimenticata in auto davanti all'asilo dove non è mai arrivata. A nulla sono servite le cure dei medici del 118, ormai era troppo tardi per salvare la piccola lasciata nella vettura proprio fuori dal nido. La tragedia si è consumata nella cittadella militare della Cecchignola, nell’area sud di Roma, un dedalo di strade e palazzi dove vivono centinaia di militari. Qui c’è l’asilo Luinetti, di fronte alla Direzione generale per il personale militare. Il papà della bambina - un carabiniere in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa - avrebbe dovuto accompagnare la figlia al nido, mentre la mamma avrebbe dovuto poi riprenderla nel pomeriggio. All’arrivo della donna, però, le maestre hanno spiegato che la figlia non era mai arrivata a scuola. Quando la donna ha visto la macchina del marito con la bimba dentro ha accusato un malore. Un militare di passaggio ha così deciso di rompere il vetro per provare a far respirare la neonata, ma purtroppo non è servito a nulla.

I tentativi

I sanitari del 118 intervenuti poi sul posto hanno tentato di rianimarla ma senza successo. Ad allertarli, precedentemente, era stata una donna che aveva chiamato il 112. L’area è stata transennata e sottoposta a sequestro per consentire i rilievi del caso e chiarire con esattezza quanto avvenuto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.

Le ipotesi

Secondo fonti della procura si tratterebbe comunque di una tragica fatalità, confermando dunque l’ipotesi che il padre abbia dimenticato la figlia sull’ovetto sul sedile posteriore. I coniugi sono stati ascoltati dagli inquirenti. E l’uomo è indagato per abbandono di minore, un atto dovuto. Quanto accaduto a Roma è l’ennesima tragedia della cosiddetta “Forgotten baby syndrome”. Uno degli ultimi casi in Italia risale al 2019, quando a Catania il papà di un bimbo di due anni ha lasciato il figlio in auto per cinque ore sotto il sole. Anche in quel caso, il genitore stava accompagnando il piccolo all’asilo nido.

