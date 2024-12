Bimba di tre settimane muore di freddo nel campo profughi nel sud di Gaza 

Tel Aviv. Mentre nel mondo si festeggiava la nascita di Gesù e si scartavano regali, in una tenda gelida vicino a Khan Yunis, nel sud di Gaza, la piccola Sila moriva di freddo. Arriva dal campo profughi di Al Mawasi, la storia più triste di questo Natale, un dramma nient’affatto isolato nella Striscia, dove sempre meno bambini sopravvivono. Sila era nata da tre settimane e dopo l’ennesima notte sotto una tenda, riscaldata solo dai corpi dei genitori, «al mattino - ha raccontato all’AP il padre Mahmoud al-Faseeh - era priva di sensi, come un pezzo di legno», il piccolo faccino e le labbra livide. La tv palestinese Al-Quds, inoltre, ha denunciato che cinque suoi giornalisti sono stati uccisi in un raid su Nuseirat. I reporter, colpiti mentre viaggiavano su un furgone, sono morti «mentre svolgevano il loro dovere giornalistico», ha sostenuto Al-Quds Tv.

RIPRODUZIONE RISERVATA