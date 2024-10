Bimba di sei anni stroncata da un tumore 

Non ce l’ha fatta Paola, la bimba di 6 anni di Santa Maria Navarrese che stava combattendo con un tumore molto aggressivo. A nulla sono valse le cure che i medici le hanno somministrato in questi anni, segnati da lunghi ed estenuanti viaggi della speranza.

Ieri mattina, la piccola guerriera ha cessato di vivere all’ospedale Microcitemico di Cagliari, spalancando le porte al dolore nelle comunità d’origine dei giovani genitori, Tertenia, paese del papà, e Santa Maria Navarrese, dove abita la mamma. Si è stretta al dolore della famiglia anche l’amministrazione comunale di Baunei che nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha espresso cordoglio per la scomparsa della bimba che, quest’anno avrebbe, dovuto cominciare la prima elementare. Invero, la piccola era stata regolarmente iscritta al primo anno, ma non ha avuto le forze per frequentare neanche un giorno.

Quel brutto male che l’accompagnava da anni le ha vietato di prendere parte alle lezioni. Un ospite indesiderato che si è impossessato del suo corpicino, spegnendone lentamente i dolci sorrisi e i tanti sogni che aveva in serbo. Dopo che nell’ultimo periodo le sue condizioni si sono aggravate, la piccola si è spenta ieri mattina in un lettino del Microcitemico, dov’era stata ricoverata.

Il personale medico ha tentato di strapparla alla morte, ma alla fine la piccola si è arresa in una battaglia impari contro il male incurabile.

I funerali della bimba verranno celebrati alle 17 di oggi nella chiesa di San Giovanni Paolo II, a Santa Maria Navarrese, con il feretro che arriverà in Ogliastra direttamente da Cagliari. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA