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Campobasso.
24 maggio 2026 alle 00:34

Bimba di 22 mesi investita dal padre 

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Campobasso. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto ieri mattina a Portocannone, nel Campobassano, dove una bambina di 22 mesi è stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre davanti all'abitazione di famiglia.

La piccola, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona dopo un primo ricovero al San Timoteo di Termoli, è ricoverata in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato diversi politraumi e un grave trauma cranico. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza della figlia.

Il fascicolo aperto dagli inquirenti è, al momento, per lesioni colpose. La polizia di Termoli sta conducendo gli accertamenti sull'accaduto e ha sequestrato l'auto coinvolta nell'incidente.

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