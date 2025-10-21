Bimba di 18 mesi in Rianimazione 

Una bimba di 18 mesi è rimasta gravemente ferita ieri mattina in un incidente stradale avvenuto in via Nazionale, all’uscita da Villacidro. La piccola è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu a Cagliari. Feriti in maniera lieve i genitori che viaggiavano con lei su una minicar.

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. La famiglia – di cui non pubblichiamo i dati per tutelare l’identità della piccola – era a bordo di una minicar bianca che viaggiava in via Nazionale, la strada che attraversa il centro abitato. Superato il distributore della Erg – in base alle prime informazioni – ci sarebbe stato un problema con i freni. Il padre della bambina – che era al volante – non sarebbe riuscito a controllare la macchinina che è finita con le ruote all’aria. Nell’impatto la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Immediato è scattato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118: considerata la gravità delle condizioni della bambina è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che l’ha trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici del pronto soccorso affiancati da quelli del pronto soccorso pediatrico le hanno prestato le prime cure prima del ricovero nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata e il primo bollettino medico verrà dato dopo 24 ore.

Le indagini

A eseguire i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati i carabinieri della stazione che ora cercheranno di risalire alla causa dell’accaduto. Nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto ma non è escluso che ci siano dei testimoni in grado di fornire informazioni preziose. Da valutare poi le condizioni in cui la famiglia stava viaggiando a bordo della piccola auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno regolato il traffico: via Nazionale è stata chiusa per il tempo necessario a consentire i soccorsi e le auto in entrata e in uscita dal centro abitato sono state dirottate su vie alternative.

Il paese

La famiglia della bambina vive in Germania ormai da molti anni, solo qualche giorno fa il rientro nel paese d’origine nel quale vivono ancora molti parenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA