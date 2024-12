Bimba cade dalla scala e muore 

Napoli. In parte è ancora da chiarire la vicenda costata la vita ad Alessandra, una bambina di quattro anni morta venerdì notte dopo essere caduta in casa degli zii, cui era stata affidata dai servizi sociali, a Tufino, comune di quattromila abitanti al confine con l’Irpinia.

L’altra versione

Secondo le prime informazioni acquisite dai carabinieri, la bambina sarebbe caduta da una scala a chiocciola interna all’abitazione, in via Roma, morendo sul colpo. Quando nella casa sono intervenuti i militari della sezione Radiomobile di Nola, c’era già un equipaggio del 118. Ma secondo altre fonti a conoscenza dei fatti, la piccola non sarebbe morta immediatamente dopo la caduta e anzi in un primo momento sembrava che le sue condizioni non fossero gravi. Poco dopo, però, ha cominciato a sentirsi male e gli zii hanno fatto intervenire il 118. Un’ambulanza è giunta sul posto, ma a quel punto non c’era più niente da fare. I medici avrebbero rilevato una ferita nella parte posteriore della testa.

Famiglia appartata

I fatti si sono verificati intorno alle 23,30 in una modesta abitazione nel centro di Tufino dove Alessandra viveva insieme alla zia - cui era stata affidata temporaneamente dai servizi sociali - al marito di questa e ai loro figli. Il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, dice che la famiglia faceva vita appartata e che, dopo l’affidamento della bambina alla zia, periodicamente riceveva la visita di un assistente sociale. «Una tragedia che ci colpisce», ha detto Arvonio, sottolineando anche quanto sia «complicato per gli amministratori intercettare situazioni di disagio sociale e familiare, che spesso difficilmente emergono anche perché nascoste dai diretti interessati».

Autopsia

Al di là delle vicende che hanno portato all’affidamento della bambina, gli inquirenti devono ricostruire soprattutto la dinamica dell’incidente: occorre capire, ad esempio, perché si trovasse sulla scala a chiocciola. Si era svegliata all’improvviso? Era in compagnia dei parenti? La salma della piccola, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia. Sequestrata anche l’abitazione dove è avvenuto l’incidente.

