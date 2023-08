Bimba cade dal quinto piano: salvata 

TORINO . Ha agito d’istinto e in una manciata di interminabili secondi ha salvato la vita di una bambina precipitata da un palazzo. Il protagonista del gesto è un impiegato di banca, un torinese di 37 anni, Mattia Aguzzi, che ieri mattina ha preso al volo una piccola - che compirà quattro anni tra pochi giorni - caduta dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, quartiere Lingotto, a Torino.

Pochi minuti

Il fatto è accaduto con estrema rapidità, appena una manciata di minuti da quando la bambina ha comincia a mettersi in pericolo a quando la prontezza di riflessi del bancario ha sventato quella che aveva molte più probabilità di diventare una tragedia che una storia a lieto fine. Sono circa le 10,50 quando la bimba scavalca la ringhiera del balcone e sale sul cornicione. Una situazione di estremo pericolo che fortunatamente viene notata da un ragazzo che è affacciato dal palazzo di fronte. Il giovane inizia a urlare disperato rivolto alle persone che sono in strada, chiedendo aiuto. Tra i passanti c’è Aguzzi, che vive nella zona e che sta andando a comprare il pane con la sua compagna. Le grida allarmatissime del giovane dirimpettaio della piccola attirano l’attenzione della coppia, che guarda in alto e vede la scena, che nel frattempo è diventata sempre più angosciante. «La piccina ha continuato a sporgersi sempre di più e ha scavalcato il cornicione, si è tenuta solo con le braccia e aveva le gambe nel vuoto - racconta Aguzzi -. Ho iniziato a gridarle di stare ferma e di rientrare ma non sentiva».

Genitori sotto choc

Ancora qualche istante e la piccola precipita, a questo punto Mattia interviene. «Quando l’ho vista cadere mi sono messo sulla traiettoria, ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio, l’ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terra entrambi», spiega il 37enne. A quel punto, immediatamente dopo l’impatto col corpicino in caduta libera, Mattia è in ginocchio sul marciapiede e in braccio ha la piccola, che inizialmente non dà alcun segno di vita. Poi però inizia a piangere. «È viva, è viva, ripetono Mattia e la fidanzata, e mentre la donna chiama i soccorsi scendono in strada scendono la mamma e il padre della bimba. Sono in stato di shock. Insieme ai sanitari del 118 e alle ambulanze, sul posto arrivano anche i carabinieri, a cui sono affidate le indagini. C’è da capire come mai la piccola si sia potuta mettere in così grave pericolo, se ci siano delle responsabilità, in quale contesto sia avvenuto il fatto.

La decorazione

La bambina viene trasportata immediatamente all’ospedale infantile Regina Margherita, dove viene ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica. Non ha lesioni evidenti, ma per precauzione resterà nel nosocomio fino a domani, in osservazione. In un altro ospedale, al Cto, viene accompagnato per precauzione anche il suo salvatore, che viene dimesso con due giorni di prognosi per una contusione alla parete toracica. «Dal quinto piano l’impatto è stato forte, mi sono trovato per terra e all’inizio non riuscivo a respirare», spiega all’uscita dall’ospedale. «Un atto di coraggio e altruismo», così il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, ha definito il gesto di Aguzzi. Lo Russo ha telefonato al 37enne per complimentarsi e aggiunge: «Proporrò al consiglio comunale di conferirgli la Civica Benemerenza, in segno di ringraziamento da parte della città».

