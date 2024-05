Bimba azzannata dal pitbull: è grave 

MILANO. Una bimba di due anni e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essere stata azzannata dal cane di casa, un pitbull, mentre giocava con la gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni. La bimba è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso e ha profonde lesioni al volto e alle gambe. Illesa, invece, la sorella.

Le piccole vivono con i genitori in via Picardi ma ieri erano con la zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza e ha lottato con l’animale, rimanendo a sua volta ferita; per sfuggire al pitbull ha scavalcato la ringhiera del balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas. I vigili del fuoco l’hanno portata in salvo. All'ingresso della polizia locale in casa il cane era tornato tranquillo: è stato catturato e consegnato al canile. La bambina ferita è stata sottoposta a una delicata operazione per ridurre l'entità delle lesioni: soprattutto la ferita alla gamba, molto profonda, preoccupa i sanitari.

