Bimba annegata, la Procura indaga 

Anna Laura Pilia è morta per annegamento. La conferma è arrivata dai risultati dell’autopsia, effettuata ieri sul corpo della bimba di 10 anni. L’esame irripetibile, che la pm di Lanusei Giovanna Morra ha affidato all’anatomopatologa Michela Laurenzo, è terminato nel tardo pomeriggio dopo oltre cinque ore. La Procura di Lanusei indaga per omicidio colposo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni sul registro degli indagati.

Secondo quanto emerso, la piccola velista di Tortolì non avrebbe presentato lesioni, né alla testa né sul resto del corpo, per cui è certo che il decesso sia stato causato dall’annegamento. Anna Laura è caduta in acqua dopo che il suo optimist, lo scafo dotato di una singola vela, si è ribaltato. La bimba è annegata sebbene indossasse il giubbottino di sicurezza, ma evidentemente è rimasta impigliata in una cima che l’ha tenuta sotto l’imbarcazione.

Le indagini

La pm Morra ha aperto un’inchiesta sulla tragedia avvenuta pochi istanti dopo le 17 di giovedì nelle acque antistanti il porto di Arbatax. L’indagine, almeno per ora, procede contro ignoti. Un modello 44, quello del magistrato inquirente che ha delegato le indagini ai militari della Guardia Costiera di Arbatax, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia. Dovranno essere accertate eventuali responsabilità sulla morte di Anna Laura Pilia, che a settembre avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno della scuola elementare. Sotto la lente degli inquirenti le misure di sicurezza adottate dai responsabili del Circolo nautico. I tempi di soccorso sono stati rispettati? L’istruttore è intervenuto subito? La tragedia poteva essere evitata? Tutte domande alle quali gli inquirenti dovranno dare una risposta per far luce sulla drammatica fine della bimba che ha suscitato commozione unanime.

Al termine dell’esame autoptico, la pm ha restituito la salma ai familiari. Alle 11 di oggi, nella chiesa di Sant’Andrea a Tortolì, verranno celebrati i funerali.

Il cordoglio

A Tortolì, il sindaco Marcello Ladu ha proclamato il lutto cittadino con bandiera civica a mezz’asta nel palazzo comunale di via Garibaldi. L’indizione sarà valida in occasione dei funerali della piccola. «Interpretiamo i sentimenti di sofferenza e di vicinanza dell’intera comunità ai familiari», ha detto Ladu, spiegando i motivi che hanno ispirato il provvedimento adottato in segno di forte partecipazione. A Lanusei la Pro Loco ha annullato la prima rassegna internazionale del folklore, prevista inizialmente prevista per lunedì sera. «In questo momento di profondo dolore - hanno spiegato dall’associazione turistica - ci uniamo alla famiglia Pilia». L’Asl Ogliastra ha espresso cordoglio al papà di Anna Laura, Bruno, storico primario di Radiologia a Lanusei, e alla mamma Silvia Piu, anche lei in forza all’Azienda in qualità di impiegata amministrativa. «La direzione aziendale e il personale tutto dell’Asl Ogliastra si uniscono commossi al dolore degli stimati Silvia e Bruno e ai familiari per l’improvvisa scomparsa della piccola Anna Laura Pilia». Anche l’amministrazione comunale di Lanusei, di cui fa parte il fratello della vittima, Renato, assessore alla Programmazione, ha riservato cordoglio sui social: «La nostra comunità è sconvolta e impotente davanti a questa perdita, tanto imprevista quanto inconcepibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA