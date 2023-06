Billy Milligan: storia vera di un criminale dalle identità infinite e oscure 

Divenne un caso importante nella storia della giustizia americana: colpevole di aver rapito, rapinato e violentato tre ragazze, fu assolto per infermità mentale. La storia di Billy Milligan ha talmente segnato l’attore protagonista della serie che alla vicenda è ispirata da costringerlo a prendersi una lunga pausa dalle scene. Si tratta di “The Crowded Room”, su Apple Tv+, thriller psicologico in 10 episodi con Tom Holland (“Spider Man”) nei panni di Danny Sullivan mentre Amanda Seyfried (“Mamma mia!”) è la detective Rya Goodwin che porterà a galla inquietanti dettagli del suo passato ed Emy Rossum è la giovane mamma. La serie si basa sulla narrazione fatta da Daniel Keyes nel suo libro “Una stanza piena di gente”, del 1981, che ripercorre la vita di Milligan, assolto per perché gli fu stato diagnosticato un disturbo di personalità multipla. Pare che in Billy convivessero ben 24 diverse personalità. Nel cast anche Levon Hawke, il figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke. (gr. pi.)