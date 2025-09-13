Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni» 

Billooo, Billooo me la prendi quella cassetta di frutta? Billooo, Billooo mi metti quella spalla di manzo in frigo? Billooo, Billooo mi accompagni al box del pane? Billo è Marcello («Ma nessuno mi ha mai chiamato con questo nome») Vistosu, il “re” incontrastato del mercato provvisorio di piazza Nazzari a Cagliari e, prima ancora, della vecchia struttura di San Benedetto. Appassionato alla morte di calcio e pugilato, è una figura carismatica non solo tra i box, ma anche tra le strade di Sant’Elia, sempre in prima linea per cercare un presente e un futuro a un quartiere alle prese con mille difficoltà quotidiane.

Tra i box

Billo non si ferma mai, tutti lo cercano nel caleidoscopico mondo del mercato. Ogni giorno, tutti i giorni, va avanti e indietro per accontentare tutti, forse per questo ha un fisico asciutto e dimostra molto meno dei 53 anni scritti sulla carta d’identità. Il destino non sempre è stato benevolo nei suoi confronti (i genitori sono morti in un incidente stradale quando lui era giovanissimo), ma lui non si è mai perso d’animo. Combattente nella vita così come nel rettangolo di gioco, la sua soddisfazione più grande è la figlia di 23 anni che si è appena laureata. «La prima volta che sono entrato a San Benedetto per lavorare avevo 13 anni. Da allora ho fatto mille attività, ma poi sono sempre tornato qui». Com’è cambiata la vita di commercianti e clienti in questa struttura provvisoria? «San Benedetto era una bolgia, uno stadio. La gente non riusciva a passare. Quei tempi non torneranno più». Nostalgia a parte, Vistosu fa due conti. «Cagliaritani e turisti continuano a venire ma il flusso di persone è calato di almeno il 30 per cento. Ma noi teniamo duro, speriamo solo che rispettino i tempi per la riqualificazione del vecchio mercato e che non lo stravolgano più di tanto».

Una vita all’attacco

Billo Vistosu aveva piedi buoni e testa irrequieta. Ha iniziato dare i primi calci negli sterrati di Sant’Elia, per poi indossare le maglie delle più importanti società dilettantistiche. «Ho segnato più di 400 gol in tutta la Sardegna con le 13 squadre per le quali ero tesserato», racconta. Il rispetto delle regole non sempre era contemplato e non sono mancate le grandi occasioni: «Ho giocato nella Nazionale dilettanti e fatto un provino nel Bochum, una società tedesca che milita nella Bundesliga». Com’è andata? «All’inizio bene, mi hanno preso, ma ero grandicello». Cioè? «La selezione era riservata a chi aveva una certa età, che io avevo superato. Ma volevo fare quella prova a tutti i costi, così ho falsificato la data di nascita sulla carta d’identità. I nodi sono venuti al pettine quando hanno chiesto il nulla osta alla Figc e hanno scoperto la mia vera età». Poi il rientro a Cagliari. «Da quattro anni con il calcio ho chiuso. Prima i colpi li prendevo, adesso li do: ora pratico la boxe. Uno sport che mi consente di scaricare le energie e tenermi alleato», dice mentre dal cellulare fa scorrere le foto che lo immortalano con i guantoni in posizione d’attacco.

Il regno di Sant’Elia

«Sant’Elia è il quartiere più bello del mondo, dove sono nato e cresciuto. Il mio regno. Vivo dal 1978 nei Palazzi del Favero, il Bronx, quando non c’erano neanche le fogne». Com’è la vita? «Come in tutti i rioni della città. Ci sono le teste calde, ma niente di particolare». Otto anni fa gli hanno bruciato due auto. «Acqua passata, chi mi cerca sa sempre dove trovarmi». Un rione dimenticato dalla politica. «Qui manca tutto, le Poste, il medico e i servizi più elementari. Eppure con i suoi 15.000 abitanti è il rione più popolato del capoluogo». Cosa chiederebbe al sindaco. «Ben vengano i lavori di riqualificazione, ma che almeno assumano ragazzi del posto». Un grande cruccio? «Ogni volta che passo di fronte allo stadio Sant’Elia mi viene da piangere. Adesso, però, non ci sono più scuse, la società rossoblù faccia le cose seriamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA