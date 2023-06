Bill Gates da Xi come vecchi amici 

Pechino. Tappeto rosso a Pechino per Bill Gates, ricevuto con tutti gli onori dal presidente Xi Jinping. È il suo primo viaggio in Cina dal 2019 ma è l'ultimo di una serie di visite di big dell'economia Usa, da Elon Musk a Tim Cook, dopo la revoca delle restrizioni “zero Covid” che avevano isolato il Dragone per tre anni.

Un pellegrinaggio che mira a tenere aperte le porte di uno dei mercati più grandi e promettenti al mondo nonostante le crescenti tensioni commerciali e politiche con Washington. «Lei è il primo amico americano che ho incontrato a Pechino quest'anno», ha detto Xi a Gates, secondo il Quotidiano del Popolo: «Abbiamo sempre riposto le nostre speranze nel popolo americano e sperato in una continua amicizia». Il fondatore di Microsoft si è detto «molto onorato» dell'incontro e felice dal ritorno dopo quattro anni, secondo l'emittente statale Cctv. Gates è stato ricevuto come presidente della sua omonima fondazione dopo l'impegno a versare 50 milioni di dollari per un’iniziativa con l'amministrazione di Pechino e la Tsinghua University, volta a combattere la malaria e la tubercolosi nei Paesi più poveri.

