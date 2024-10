Biliardino, che passione: Mucelli-Zicca vincono il torneo 

Al termine di una appassionante manifestazione, la coppia formata da Alessio Mucelli e Andrea Zicca ha vinto il torneo di biliardino alla Festa della Malvasia di Settimo San Pietro. In finale, la coppia ha battuto il duo Sirigu-Copez nella categoria Adulti conquistando il successo per il secondo anno consecutivo. In questa categoria sono state ben sedici le coppie che hanno partecipato al torneo.

Nella categoria Giovani ha vinto la coppia composta dalle sorelle Angela e Carol Porceddu. Alla fine della competizione si è svolta a Casa Dessì la cerimonia di premiazione presieduta dal sindaco di Settimo Gigi Puddu. (r. s.)

