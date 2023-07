Bilbao, un Tour di famiglia 

Due gemelli che tagliano il traguardo per primi nella tappa di esordio del Tour de France. Non era mai accaduto finora. L'inglese Adam Yates della Uae Team Emirates ha vinto davanti al fratello Simon la prima tappa, un circuito di 183 chilometri con partenza ed arrivo a Bilbao, e oggi correrà con la maglia gialla di leader della corsa. I due (che corrono per squadre diverse) si sono sfidati in uno sprint dopo una fuga partita a pochi chilometri dal traguardo nel gruppetto selezionato dall’ultima salitella, la Cote di Pike. Lì Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard hanno inscenato il primo duello e lanciato un attacco che ha entusiasmato il traboccante pubblico basco. Da lì è nato il tentativo di Simon (Jayco AlUla) e Adam (Uae Emirates, compagno di Pogacar) che ha costretto la Jumbo-Visma, rpesente con addirittura 4 uomini nel gruppo dei 14 migliori, a inseguire. Lo sloveno ha poi vinto la volata, giungendo terzo al traguardo (4 secondi di abbuono), con il campione uscente nono. Un modo per confermare che quella per la vittoria finale sarà una sfida a due e che sarà una corsa votata all'attacco.

Su e giù

Nella tappa di ieri, fra i promossi ci sono di sicuro Wout Van Aert e il giovane danese Mattias Skjelmose. Tra i rimandati Giulio Ciccone (primo italiano, 35° a 33”), Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe. Oscar della sfortuna a Enric Mas e Richard Carapaz, due “pezzi da novanta”, per quali, dopo una caduta, la Grande Boucle è già finita. Oggi seconda frazione, da Vitoria-Gasteiz a San Sébastián di 208,9 complicatissimi km, con il mitico Jaizkibel nel finale.

