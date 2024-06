Bilaterali in Comune: si accelera per formare la nuova Giunta 

Il primo giro di consultazioni per la formazione della Giunta è arrivato alla battute finali. Mancavano solo Orizzonte Comune e Alleanza Verdi Sinistra, ieri sera l’incontro del sindaco con le ultime due forze di maggioranza ha sancito la fine della prima fase. Dopo la proclamazione dei consiglieri eletti, attesa per dopodomani, Massimo Zedda rivedrà i partiti per chiudere il cerchio sulla squadra che governerà la città. Una squadra di alto profilo, ripetono tutti i protagonisti fin dall’inizio.

A Pd e Progressisti, i due partiti maggiori, andranno complessivamente cinque (o sei?) assessori, resta da capire se saranno tutti indicati dai partiti o se qualcuno entrerà nella “quota sindaco” che dovrebbe esprimerne almeno uno, ma forse più probabilmente due. Ma poi balla anche la presidenza del Consiglio. Alleanza Verdi Sinistra dovrebbe averne uno, lo stesso i Cinque Stelle o Sinistra Futura (entrambi con due eletti).

Dovrebbero restare fuori, almeno nella fase di avvio della Giunta, Cagliari avanti e Orizzonte Comune. Ieri il coordinatore della lista di Cagliari Stefano Piano e Marzia Cilloccu, consigliera rieletta per la terza volta, hanno visto Zedda. «Un incontro cordiale caratterizzato dalla condivisione delle priorità per Cagliari e dove si è parlato del contributo in termini numerici portati da Orizzonte Comune, risultata la sesta forza della coalizione, con poco meno del 4%, oltre al contributo essenziale per la vittoria alla Municipalità di Pirri. Siamo certi che l’impegno profuso dal gruppo di Orizzonte Comune a sostegno di Massimo Zedda avrà il giusto riconoscimento».

