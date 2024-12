Bilancio, Zedda vuole chiudere entro l’anno 

Se ce la farà, e nessuno tra i banchi della maggioranza a Palazzo Bacaredda nutre dubbi, sarà il primo sindaco dopo vent’anni ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Vent’anni fa, il primo cittadino era Emilio Floris, assessore al bilancio il deputato (oggi) di Forza Italia Ugo Cappellacci. Ora Massimo Zedda, sindaco con delega al Bilancio, ci prova. Anzi, fa di più: lavora per chiudere la partita entro le prossime tre settimane. Ieri in Consiglio comunale ha cominciato l’iter, illustrando a grandi linee il documento contabile di previsione per gli anni 2025-2026-2027 insieme al dup, il documento unico di programmazione che contiene le linee strategiche dei prossimi cinque anni e gli obiettivi operativi per il 2025. La strategia del sindaco è duplice: da un lato vuole mettere a correre subito le risorse in modo da poterle spendere immediatamente e far crescere la città. Chiarissimo. Dall’altro non vuole perdere la premialità che con i fondi Pon potrebbe “incassare”: in pratica, se l’amministrazione riuscirà a spendere il 20 per cento delle risorse disponibili entro dicembre 2025, si parla di circa 38 milioni su 190 complessivi, avrà “in premio” 31 milioni di euro che potrà utilizzare come meglio crede per Cagliari. Mica male. ( ma. mad. )

