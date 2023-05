Bilancio Usa, si avvicina il default 

WASHINGTON. Gli Usa rischiano il default dal primo giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il tetto del debito, diventato ormai terreno di scontro in vista delle elezioni presidenziali e legislative del prossimo anno. È il monito lanciato dalla segretaria al Tesoro Janet Yellen con una lettera allo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. Una mossa che ha indotto Joe Biden a convocare una riunione urgente alla Casa Bianca il 9 maggio con lo stesso McCarthy, il capo della minoranza dem alla Camera Hakeem Jeffries e gli altri due leader del Capitol, il dem Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell al Senato.

La lettera

«La nostra migliore stima è che non saremo più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo entro l'inizio di giugno, e potenzialmente già dal 1° giugno», ha messo in guardia Yellen nella sua missiva, indicando per la prima volta una data precisa, dopo aver lanciato nei mesi scorsi l'allarme di una potenziale «catastrofe economica e finanziaria» per l'estate. Ad accelerare i tempi anche una raccolta delle imposte inferiore al previsto, come ha rivelato il Congressional Budget Office (Cbo), agenzia federale bipartisan che fornisce stime di bilancio al Parlamento.

Il monito della segretaria al Tesoro non significa che in automatico da inizio giugno gli Usa andranno in default, ma che per evitarlo serviranno tagli alla spesa per poter pagare le fatture ai debitori, evitando un’insolvenza che lancerebbe messaggi allarmanti e destabilizzanti nei mercati finanziari di tutto il mondo. E in genere i primi a essere penalizzati sono i servizi sanitari e ai pensionati, col rischio di minare la ricandidatura di Biden.

I precedenti