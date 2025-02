Bilancio, una variazione da venti milioni 

Una variazione al bilancio di quasi 20 milioni di euro. L’ha approvata il consiglio comunale di Iglesias dopo l’ok della prima commissione (Bilancio, Personale, Programmazione, Attività Produttive) nella sua ultima riunione. Si tratta di una somma che verrà impiegata in diversi ambiti. Su alcuni punti ha votato a favore anche la minoranza.

I finanziamenti

Tra i finanziamenti contenuti nella variazione di bilancio emergono alcune voci significative, tra le quali un contributo regionale di 100 mila euro che sarà destinato alla manutenzione e all’allestimento del museo archeologico, il quale andrà a potenziare la rete museale della città. Inoltre, un altro finanziamento regionale di 300 mila euro servirà per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità della zona industriale “ex Zir”, migliorando così le infrastrutture esistenti. Un importante investimento di circa 2 milioni di euro è stato stanziato per la bonifica delle aree dismesse, mentre 400 mila euro provenienti dalla Regione verranno utilizzati per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e la manutenzione del campo da baseball. Sempre rimanendo nel tema dello sport, la realizzazione di un unico impianto polivalente a Serra Perdosa sarà possibile grazie a un finanziamento di 994 mila euro. Un altro intervento significativo riguarda Villa Boldetti, dove un fondo Pnrr che ha ottenuto l’Aspal è stato dato in gestione dall’ente al Comune e permetterà i lavori di adeguamento impiantistico e funzionale, che ammontano a 300 mila euro. La messa in sicurezza della struttura consentirà il trasferimento della sede Aspal nei nuovi uffici. Oltre a questa variazione, è stato compiuto un passo importante con il programma nazionale JTF per la bonifica di siti destinati ad altre attività economiche, come l’area di Rio San Giorgio. Sono stati stanziati i primi 24.051.415 euro, che rappresentano una parte degli 80 milioni previsti dal fondo europeo. La prima tranche di 24 milioni è già disponibile, mentre la seconda, di 9 milioni, verrà erogata nel 2026 e la terza, di 15 milioni, nel 2027.

L’assessore

«Approviamo una variazione di bilancio importante, in quanto si tratta di risorse destinate a progetti strategici per la nostra comunità – ha commentato in Consiglio l’assessore al Bilancio Daniele Reginali – e tiene conto delle sette deleghe che ha questa Giunta: c’è un intervento, in prospettiva, su tutti i settori. I primi 24 milioni del Just Transition Found stanziati per le bonifiche ci permettono già di approcciarci a quello che sarà uno dei più grossi investimenti che si faranno sul territorio al fine di creare un ambiente più sano e un indotto con tanti posti di lavoro».

