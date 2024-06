Bilancio, ultima chance per Soddu 

Dopo due mesi di stallo, due votazioni nulle in Consiglio comunale e un voto contrario sul bilancio di previsione, a 24 ore dalla scadenza del termine per lo scioglimento dell’amministrazione e l’arrivo del commissario a Nuoro c’è un’apertura all’amministrazione Soddu. Dopo l’appello del sindaco, dal centrodestra arriva la proposta di una Giunta di unità municipale. Il patto presuppone delle condizioni severe, come mandare a casa tutti gli attuali assessori e trovare dei nomi nuovi che non siano gli attuali consiglieri comunali.

Novità e condizioni

La proposta entra sul tavolo della conferenza di capigruppo ma alla fine della seduta arriva il gelo dal Pd. «Per noi è una proposta irricevibile», dice Carlo Prevosto all’uscita. C’è da attendere oggi, giorno in cui scade il termine imposto dalla Regione per l’approvazione del bilancio e capire se nel prossimo futuro al governo cittadino ci sarà un commissario oppure le larghe intese. Tutte le forze in Consiglio devono fare un passo indietro. L’ex maggioranza rinunciare ad incarichi politici, scendendo a patti con Campo largo e centrodestra. Soddu ha già protocollato le dimissioni degli assessori, firmate dal 6 maggio ma che sino a ieri erano solo “pro forma”. Il Campo largo deve pesare la novità dell’azzeramento della Giunta e cancellare il voto contrario sul bilancio raccogliendo l’appello del sindaco. Il centrodestra dopo aver votato no a Dup e bilancio deve scendere dall’Aventino. Oggi, alle 18, si terrà il Consiglio in seconda seduta chiesto da Soddu.

La proposta

L’apertura arriva al sindaco Andrea Soddu dalla conferenza di capogruppo. Una seduta a porte chiuse, vietata ai giornalisti dal presidente del Consiglio Sebastian Cocco, che li invita ad uscire. Saiu, contrario, chiede che venga messa a verbale la decisione di non far seguire la discussione pubblicamente. I tre esponenti del centrodestra, Angelo Arcadu, Emilio Zola e Pierluigi Saiu, pongono le condizioni per il voto sul bilancio: «unanimità di tutto il Consiglio», «tutte le forze politiche devono essere d’accordo, e dimissioni del sindaco il 24 febbraio per garantire il voto in primavera. Noi non faremo parte della maggioranza Soddu, non aiuteremo il Campo largo ad occupare la città con un commissario. Chi si tira indietro (il Pd) lo fa perché vuole il (suo) commissario. Se non cambia il quadro, il Consiglio è inutile» .

Il sindaco

«Il concetto di costruire un governo allargato coinvolgendo tutte le forze politiche è ciò che deve accadere nelle situazioni come quella di Nuoro - afferma Soddu - ci vuole un governo di unità municipale». «Si è rotta la maggioranza che aveva vinto le elezioni ed è giusto che la parola torni agli elettori secondo procedure di legge», dice Prevosto. Anche Fabrizio Melis si dice «contrario a questa presa giro per i cittadini». E Francesco Guccini (Campo largo e Misto): «Una proposta importante, da valutare. Significa che ognuno, responsabilmente, sta cercando le soluzioni per la città».

