Bilancio triennale, spese per 17,6 milioni 

Pareggio di bilancio e gestione finanziaria senza disavanzi, nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio comunale di Guspini. Il sindaco Giuseppe De Fanti - che ha la delega al Bilancio - ha illustrato le voci che comprendono, per l’anno 2026, entrate correnti per oltre 21,7 milioni di euro di cui 4,57 milioni da entrate tributarie, 11,5 milioni da trasferimenti correnti e 878.982 da entrate extratributarie. «Non tutti i Comuni», sottolinea il primo cittadino, «riescono ad approvare il bilancio il 23 dicembre. Nel 2015 lo facemmo l'8 agosto dell'anno di competenza».

Il Bilancio prevede spese correnti per 17,68 milioni di euro. Il fondo di cassa iniziale supera i 18 milioni di euro, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato è di 1,067 milioni di euro. L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, sottolinea che «l’approvazione ci consente di affrontare il 2026 senza ricorrere al limitato esercizio provvisorio. È un risultato frutto dell’impegno degli uffici».L’assessora Stefania Atzei ha sottolineato il termine dei lavori al Palapip: «Sarà importante per la comunità e per il Carnevale, per cui prevediamo risorse importanti e diretta tv su Videolina». Da Filippo Usai, della maggioranza, critiche costruttive: «Il bilancio garantisce continuità amministrativa e tutela dei servizi essenziali. Restano però criticità, dal Puc alla struttura Santa Maria chiusa, fino ai giovani e al coinvolgimento sull'organizzazione delle rassegne. Si devono superare i personalismi e lavorare uniti per rafforzare l’azione amministrativa nell’interesse della comunità».

Per la minoranza, Marcello Pistis, spiega il motivo del voto contrario al Bilancio dal parte del gruppo Impari: «È un giudizio politico sul metodo privo di ascolto e di condivisione e sulla mancanza di visione strategica. Non è un freno allo sviluppo: l'opposizione sarà sempre costruttiva per il bene di Guspini. Denunciamo un Puc in itinere da oltre dieci anni e mai approvato, lo stallo sulle bonifiche di Montevecchio Levante, la situazione delle frazioni, la chiusura della comunità integrata per anziani e il centro di riabilitazione Santa Maria Assunta vandalizzato e poi murato. Nonostante il nostro sostegno alle opere utili, serve una netta discontinuità per sbloccare il futuro del paese».

